مأرب.. مظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة مأرب، الجمعة، مظاهرة شعبية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.



وشارك الآلاف من اليمنيين في المظاهرة التي جابت شوارع مأرب عقب صلاة الجمعة بدعوة من جمعية الأقصى فرع مأرب.



وندد المتظاهرون باستمرار حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، بحق الفلسطينيين، مستنكرين الصمت الدول المخزي تجاه تلك المجازر.



كما ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تدعو إلى وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر.



وأكد بيان المظاهرة، دعمهم للحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والغربية، مؤكدين على أهمية الضغط الشعبي لأحرار العالم لوقف تلك المجازر بحق سكان غزة.



كما استهجن صمت المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض له غزة وأهلها من ابادة جماعية، مجددا التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الباطل وحل جذري للقضية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

