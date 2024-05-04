شكرا لبحثكم عن خبر غداً.. افتتاح سيتي لايت للنجف والإنارة في المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتشرف إدارة سيتي لايت للنجف والإنارة بدعوتكم لحضور افتتاح معرضها الجديد غدًا، وذلك في يوم السبت الموافق 4 مايو 2024م في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيقام المعرض بالعنوان التالي: مقابل مطعم الشرق الأوسط، تقاطع التسعين مع الخمسين، بجانب الفنيع للصرافة والتحويلات.

تعد سيتي لايت للنجف والإنارة متخصصة في مجال الديكورات والنجف والإنارة وزينة الديكورات. يحتوي المعرض على عدة أقسام رئيسية تضم قسم النجف وقسم إنارة الديكورات، بالإضافة إلى قسم الأباليك الذي يشمل إنارة الجدران وقسم الأباجورات.

ستجدون في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والأصناف الراقية، بما في ذلك نجف علاقي كريستال ونجف الطوش كريستال ونجف المودون. كما يتميز قسم الأباليك بتشكيلة واسعة من الأباليك المصنوعة من الكريستال والمودون.

ندعوكم للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في معرضنا الجديد واستكشاف أحدث صيحات النجف والإنارة. نحن واثقون بأنكم ستجدون المنتج الذي يلبي احتياجاتكم وتطلعاتكم في تجميل مساحاتكم وإضاءة منازلكم بشكل مبهر.

لا تفوتوا فرصة حضور هذا الحدث المميز والاستمتاع بالمعرض الذي سيقدم لكم تجربة تسوق لا تُنسى في عالم النجف والإنارة. نحن في انتظاركم غدًا لنشارككم فرحة الافتتاح ونقدم لكم خدمة عملاء مميزة ومتميزة.