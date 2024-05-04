شبوة.. تظاهرة احتجاجية للمطالبة بالقبض على قتلة الشاب "حبيب الشميري"

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بالقبض على قتلة الشاب "حبيب سرحان ردمان الشميري" الذي قتل مطلع الأسبوع الماضي برصاص جنود تابعين للأمن.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن أولياء دم الضحية ورفاقه من بائعي القات وعدد من الناشطين، نفذوا تظاهرة احتجاجية في مدينة عتق، تنديداً بتواطؤ الأجهزة الأمنية في ضبط قتلة الشاب "الشميري".



ورفع المحتجون في التظاهرة لافتات تطالب السلطة المحلية بالتدخل العاجل للقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.



والأحد الفائت، أطلقت عناصر أمن النار على الشاب "حبيب الشميري" الذي يعمل في بيع القات في السوق القديم بمدينة عتق، وأردوه قتيلاً، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، فوضى أمنية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.



