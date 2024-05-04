صنعاء..ظهور شاب من عمران في سجون مليشيا الحوثي بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختفائه

المنامة - ياسر ابراهيم - عثرت أسرة الشاب (مبروك مبخوت علي قعشان ـ 26 عاماً)، عليه في أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء، بعد اختفائه مطلع العام 2021م.



وقال ناشطون محليون، إن أسرة الشاب "قعشان" تلقت قبل أيام خبراً يفيد بوجوده في سجن الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء، بعد نحو 40 شهراً من اختطافه.



وأوضحوا أن المليشيا اختطفت قعشان في مطلع يناير 2021م بعد خروجه من منزله بمديرية بني صريم في محافظة عمران، وأخفته قسرياً دون السماح له بالاتصال بأهله، كما رفضت إبلاغ أسرته بمكانه رغم تلقيها بلاغاً رسمياً من أسرته عن اختفاء أثره.



وأشار الناشطون إلى أن أسرة "قعشان" عرفت من أحد أقاربها بتواجد ابنها في سجن الأمن والمخابرات الحوثي بصنعاء، بعد رحلة بحث شاقة في عموم البلاد، غير أن المليشيا تواصل تعنتها وترفض السماح لأسرته بزياته أو الاتصال للاطمئنان على صحته حتى اللحظة.



يُذكر أن مليشيا الحوثي تخفي في سجونها المئات من اليمنيين الذين اختطفتهم من الطرقات ومن مقار أعمالهم، ولم تسمح لذويهم بمعرفة مصيرهم الأمر فاقم من معاناتهم.

