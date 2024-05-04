وزير الدفاع: أضرار الأمطار والسيول في المهرة تفوق إمكانيات السلطة المحلية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، السبت، إن الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في محافظة المهرة تفوق إمكانيات السلطة المحلية في المحافظة شرقي البلاد.



جاء ذلك خلال اطلاعه رفقه محافظ المهرة محمد علي ياسر، على الأضرار في عدد من الطرق والخطوط بمدينة الغيضة جراء الأمطار والسيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي تعرضت له عدد من مديريات المحافظة، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



واستمع الداعري من مدير فرع مؤسسة الطرق والجسور عبيد بن عتور، إلى الجهود والأعمال الجارية للفرق الهندسية التابعة لفرع مؤسسة الطرق، ومكتب الأشغال العامة في عملية فتح وصيانة الطرق.



وأشاد وزير الدفاع، بجهود السلطة المحلية في سرعة فتح وصيانة الطرق، وإعادة خدمات الكهرباء، وحركة السير، ومعالجة جزء جوانب من الأضرار وإعادة الخدمات.



وأشار إلى أن حجم الاضرار تفوق إمكانيات السلطة المحلية بالمحافظة وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة والوزارات المعنية والمنظمات الدولية المانحة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها.



من جهته وجه محافظ المهرة، بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة أوجه الدعم والعمل على مضاعفة الجهود لفتح الطرق المتضررة ورفع مخلفات السيول بما يمكن المواطنين من التنقل وعودة حركة السير أمام المارين والمسافرين على الطريق الدولي الساحلي.



وقال ياسر: "لم نستفق بعد من كارثة إعصار "تيج" التي أحدث دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وشبكات الطرق والممتلكات العامة والخاصة وآلاف النازحين والمتضررين، ومازلنا نعالج تلك الأضرار بما لدينا من إمكانيات محلية شحيحة".



وأمس الجمعة، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أطلع من محافظ المهرة على ايجاز أولي بشأن الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



ووجه العليمي العليمي، رئيس الحكومة، بتكليف وزارة الأشغال العامة والمؤسسات التابعة لها والجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح الطرق الداخلية والدولية، واستئناف تشغيل الخدمات الاساسية، والشروع في اعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة.

