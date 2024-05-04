شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادة محور الغيضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم السبت اجتماعا موسعا بقيادة محور الغيضة والقيادات العسكرية في محافظة المهرة.

واستهل وزير الدفاع الاجتماع بنقل تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة، مستمعا من قائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع وقادة الوحدات الى شرح مفصل حول أوضاع محور الغيضة والوحدات العسكرية المرابطة في محافظة المهرة ومستوى جاهزيتها والجهود المبذولة في تدريب وتأهيل منتسبيها، مشددا على مضاعفة الجهود لرفع مستوى قدراتهم وكفاءتهم.

ووجه وزير الدفاع محور الغيضة والوحدات العسكرية بتقديم المساعدة للسلطة المحلية ومكاتبها المعنية والمشاركة في جهود إنقاذ ومساعدة المتضررين من السيول الناتجة عن المنخفض الجوي.

واشاد الفريق الداعري بمستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في محافظة المهرة لحفظ الأمن والاستقرار وحفظ السكينة في المحافظة.

وثمن وزير الدفاع دور الوحدات العسكرية والأمنية في المهرة وفي منافذها على وجه الخصوص في مكافحة التهريب مشددا على المزيد من اليقظة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي الإرهابية.