شبكة حقوقية تدين الحملات "المسعورة" لمليشيا الحوثي على قاعات الأعراس والفنانين في محافظة عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية لعدد من الفنانين اليمنيين والاعتداء على قاعات الاعراس واعتقال أصحابها بمحافظة عمران (شمالي اليمن) في حملة وصفتها بـ "المسعورة والهستيرية".



وقالت الشبكة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ وتدين الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها المليشيات الحوثية بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نايف أبو خرفشة المعين مديرا للأمن بمحافظة عمران.



وبينت الشبكة أنها تلقت بلاغاً عن قيام عناصر تابعة لمليشيات الحوثي بقيادة المدعو نايف ابوخرفشة مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل مليشيات الحوثي بمداهمة صالات الاعراس بأطقم أمنية وعربات مصفحة، واعتقال كلاً من الفنان هاشم الشرفي والعازف مبروك الدحيمي والمهندس الصوتي محمد الدحيمي ونقلهم الى جهات مجهولة.



وعبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها واستهجانها الشديدين لهذه الممارسات البشعة، واستمرار الاختطاف والاعتقال لكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.



وطالب البيان ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا الحوثية لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد او شرط وتحميل مليشيات الحوثي كامل المسؤولية.



كما دعا البيان المجتمع المدني، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه الميليشيا الحوثية للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية



