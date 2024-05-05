شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف إمكانية معالجة مشكلة المياه بمحافظتي عدن وأبين من خلال حقل أبين المائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوضحت مصادر خاصة في محافظتي عدن وأبين أنه بالإمكان معالجة أزمة المياه في المحافظتين وذلك من خلال حقل أبين المائي، ومع ذلك يتم العبث فيه.

واضافت المصادر أن الحقل يزخر بوفرة المياه، ولكنها تتعرض للتبديد والاسراف وتحويلها إلى المزارع بدلاً من الضخ لمنازل المواطنين، حيث أنه يشتغل حالياً في محافظة أبين لمدة 4 إلى 6 ساعات في اليوم فقط.

وشكا المواطنين في محافظة أبين من عدم وصول المياه إلى منازلهم نظراً لكون الحقل يشتغل ساعات معدودة في اليوم، ولا يتم تشغيله على مدار الساعة حتى توصل المياه إليهم.

هذا وكان حقل أبين المائي يزود محافظة عدن بنسبة 25٪، إلى جانب تزويد محافظة أبين، ومن شأن التشغيل الكامل للحقل وعلى مدار الساعة أن يغطي محافظة أبين ويضخ إلى محافظة عدن كما كان في السابق، وبالتالي يتم معالجة مشكلة المياه.

وناشد المواطنون مجلس القيادة والحكومة بالعمل على توفير الكهرباء الكافية وصيانة الآبار وإيقاف العبث بمياه الحقل، والذي من شأنه معالجة مشكلة المياه في المحافظتين.