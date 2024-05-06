إصلاح المهرة يطالب بإنشاء وحدة متخصصة بالكوارث الطبيعية وتفعيل المؤسسات الضبطية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، بإنشاء وحدة متخصصة بالكوارث الطبيعية كالأعاصير والفيضانات، وذلك في أعقاب المنخفض الجوي الذي ضرب المحافظة خلال الأيام السابقة والأضرار التي خلفها.

جاء ذلك خلال اجتماعه الاعتيادي، داعيا إلى تزويد الوحدة بكل المعدات اللازمة وتدريب العاملين من أبناء المحافظة على تتبع الأعاصير والارصاد والانذار المبكر، ورصد الأحوال الجوية وطرق إنقاذ المواطنين في حال حدوث أي مخاطر خلال الفترة القادمة.

وفي الوقت الذي أشاد بدور السلطة المحلية بقيادة المحافظ محمد علي ياسر وقوات الجيش والأمن في إنقاذ المواطنين والأسر المتضررة والعالقين بين مياه السيول، فقد حيّا جهود المواطنين التطوعية في المشاركة في عملية الإنقاذ وتقديم المساعدة للمتضررين مما يدل على التمساك والترابط الاجتماعي والعمل الإنساني الذي عرف به أبناء المهرة.

ودعا إصلاح المهرة السلطة المحلية بالمحافظة للقيام بدورها تجاه ما يتعرض له المواطنين من كوارث طبيعية متتالية ووضع رؤية مستقبلية لمشاريع الطرقات والبنية التحتية بمواصفات مقاومة مع الاشراف على تنفيذها بمعايير مواصفات تكون كفيلة بحماية المحافظة من الأعاصير والفيضانات المتكررة.

وطالب في ذات السياق المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإغاثة والانقاذ تقديم ما تستطيع من مشاريع إنسانية إغاثية مستدامه لأبناء محافظة المهرة.

وخلال اجتماعه دعا إصلاح المهرة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والسلم الاجتماعي ومحاربة الظواهر السلبية والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة ومحاولة النيل من أمنها.

وأكد الإصلاح بأن إبقاء المحافظة آمنة ومستقرة لا يقتصر على الجهود الأمنية فحسب بل يتطلب تفعيل كافة المؤسسات الضبطية كالنيابة والبحث الجنائي وتلاحم وتكاتف من القبائل والمشائخ والشخصيات الاجتماعية لمساندة تلك الجهود الهادفة للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وتجنيب المحافظة ويلات الانفلات الأمني.

كما وجه دعوة للجهات المسؤولة على المؤسسات الخدمية كالماء والكهرباء بالقيام بدورهما وعدم ترك المواطن ضحية للمعاناة التي تتزايد حدتها يوم بعد آخر نتيجة انقطاع المياه عن عدد من المناطق وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.