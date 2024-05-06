اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة 10 أشخاص في حوادث غرق بالمناطق المحررة خلال أبريل

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية أمنية حديثة، عن وفاة عشرة أشخاص في حوادث غرق في المناطق والمحافظات المحررة خلال أبريل الماضي.
 
وقالت وزارة الداخلية في تقرير أمني، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث غرق، ضمن 45 حادثة وفاة غير جنائية شهدتها المناطق المحررة خلال أبريل الماضي.
 
ووفقاً للإحصائية فإن حوادث الغرق تلك كانت بسيول الأمطار وأثناء السباحة في برك وحواجز السيول والشواطئ البحرية.
 
وتتسبب حوادث الغرق بعشرات الوفيات سنويا في اليمن، خاصة في موسم الأمطار التي تشهد فيضانات جارفة وامتلاء السدود والحواجز المائية بالمياه.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا