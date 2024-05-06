وفاة 10 أشخاص في حوادث غرق بالمناطق المحررة خلال أبريل

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية أمنية حديثة، عن وفاة عشرة أشخاص في حوادث غرق في المناطق والمحافظات المحررة خلال أبريل الماضي.



وقالت وزارة الداخلية في تقرير أمني، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث غرق، ضمن 45 حادثة وفاة غير جنائية شهدتها المناطق المحررة خلال أبريل الماضي.



ووفقاً للإحصائية فإن حوادث الغرق تلك كانت بسيول الأمطار وأثناء السباحة في برك وحواجز السيول والشواطئ البحرية.



وتتسبب حوادث الغرق بعشرات الوفيات سنويا في اليمن، خاصة في موسم الأمطار التي تشهد فيضانات جارفة وامتلاء السدود والحواجز المائية بالمياه.

