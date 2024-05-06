شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل الحسني يطلع على سير اعمال مشروع إعادة تاهيل الشارع العام مدخل مدينة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد وكيل محافظة الضالع لقطاع المشاريع فاروق الحسني صباح اليوم سير العمل الجاري في إعادة تاهيل الشارع العام مدخل مدينة الضالع.

واستمع الوكيل الحسني من المهندسين على طبيعة سير العمل الذي يجري العمل فيه بطول كيلو ومئتين وثمانين متر ، بتمويل صندوق صيانة الطرق ، وشدد الوكيل الحسني على الجهة المنفذة أهمية تنقيذ المشروع وفق المعايير والمواصفات .

وأوضح الوكيل الحسني الى أهمية إعادة تاهيل الشارع العام مدخل مدينة الضالع الذي سيعمل على تسهيل حركة مرور اامركبات في واحدة من اهم الطرق الحيوية التي تربط محافظة الضالع بعدد من المحافظات المجاورة.