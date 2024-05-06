حماس تعلن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.. تعرف على أبرز مضامينه

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت الحركة، في بيان نشرته الحركة عبر موقعها إن "هنية أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

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قناة الجزيرة عن مصادر:

-مقترح وقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل كل مرحلة تستمر 42 يوما.

-المقترح يتضمن الموافقة على وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم في المرحلة الثانية.

-المقترح يتضمن نصا بالموافقة على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة.

-المقترح يتضمن انسحاب الاحتلال من محور نستاريم كاملا بالمرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.

- المقترح يتضمن انسحاب قوات الاحتلال كاملا من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

بايدن يطلع نتيناهو على المفاوضات

قبل ذلك قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جهود تأمين صفقة الرهائن بما في ذلك المحادثات الجارية اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأضاف في بيان، أن بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية، مشيرا، نتنياهو وافق على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدة الإنسانية للمحتاجين في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو استغرق نصف ساعة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنهما "تحدثا على خلفية الجهود الأميركية الرامية لمنع عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح."



من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حديث بايدن ونتنياهو الهاتفي تركز حول الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح رفح.



المصدر: وكالات