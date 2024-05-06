​​​​​الأمم المتحدة: 37 ألف متضرر من فيضانات اليمن منذ مطلع 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، تضرر 37 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024.



وقالت كتلة المأوى التابعة للمفوضية، عبر منصة "إكس": "أثرت الأمطار والفيضانات المدمرة في اليمن على أكثر من 37 ألف شخص هذا العام".



​​​​​​وأضافت: "قمنا سريعا بتوسيع نطاق الاستجابة لحالات الطوارئ، وساعدنا نحو 9 آلاف عبر توفير المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية.. ويعمل شركاؤنا بلا كلل لتقديم مزيد من المساعدة".



وعادة ما يبدأ موسم الأمطار باليمن في منتصف مارس/آذار من كل عام، وفق تقارير أممية سابقة.



ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية؛ ولذلك تزيد تأثيرات الفيضانات من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات.

