المهرة.. خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية جراء الأمطار والسيول

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بالمهرة، الإثنين، عن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية جراء الأمطار والسيول إثر المنخفض الجوي الذي ضرب المحافظة شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر لمناقضة التقرير الأولي عن حجم الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.



وأفاد التقرير بأن الأمطار والسيول تسببت في وفاة أربع حالات و36 إصابة بالإضافة إلى نزوح مئات الأسر من منازلها وتضرر الطرقات الرئيسية والفرعية وسقوط العديد من الجسور والعبارات وأعمدة الكهرباء وشبكة الاتصالات وغيرها من الأضرار.



وأوضح أن السلطة المحلية عملت بكافة إمكانياتها رغم محدوديتها لإنقاذ المحاصرين وفتح الطرقات وإعادة الخدمات الأساسية والضرورية مثل المياه، والكهرباء، والاتصالات وغيرها للمواطنين بصورة عاجلة.



ووجه محافظ المهرة بفتح طريق مديرية منعر واستكمال فتح بقية الطرقات المتضررة بصورة مبدئية عاجلة، وحصر الأضرار من أجل ترتيبها وتبويبها والرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئاسة مجلس الوزراء.



كما شدد على ضرورة الرفع بالتوصيات والمقترحات تحسبا للمتغيرات المناخية وللتخفيف من حجم الأضرار التي تنتج عن الأمطار والمنخفضات الجوية.



وأشاد المحافظ بكافة الجهود التي بذلت أثناء المنخفض الجوي وبعده سواء من المكاتب المعنية أو رجال الأمن والجيش بالتعاون مع المواطنين، لفتح الطرقات وشفط المياه الراكدة وعودة الخدمات الأساسية إلى وضعها السابق بصورة عاجلة.



يأتي ذلك فيما تواصل الفرق الفنية التابعة لصندوق النظافة والتحسين شفط المياه الراكدة ومخلفات الأمطار من الشوارع الرئيسية و أحياء مدينة الغيضة والتي بلغت كمية السيول فيها 108ملم.

