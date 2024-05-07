القوات الأمريكية تعلن التصدي لطائرة مُسيرة في البحر الأحمر أطلقها الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، أنها تصدت لطائرة بدون طيار أطلقها الحوثيين في البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية "في يوم 6 مايو/ آيار 2024، حوالي الساعة 10:47 صباحاً (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في التصدي وتدمير طائرة بدون طيار".



وأفادت – في تحديث نشرته بمنصة تويتر – أن الطائرة "أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق منطقة البحر الأحمر"، ولفتت أنها "تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وتقول القوات الأمريكية، أنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية. وفق البيان، في المقابل يقول الحوثيين انهم يساندون الفلسطينيين ويطالبون بوقف الحرب في غزة.