كيف ردت مصر بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح؟

المنامة - ياسر ابراهيم - بعد عدة أشهر من التحذيرات والرفض المصري لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح أو محور فيلادلفيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء سيطرته على معبر رفح، الذي يربط مصر بقطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال في بيان إن "قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة، وفصلت المعبر عن محور صلاح الدين".



وبذلك تكون قوات الاحتلال قد توغلت في محور صلاح الدين "فيلادلفيا" -لأول مرة منذ انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس/آب 2005- وهو شريط حدودي يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وتنص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على أن يكون "منطقة عازلة" على طول الحدود بين الطرفين.



"ضبط النفس"

وفي أول رد فعل مصري، أدانت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء في بيان العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر.



ودعت الخارجية المصرية إسرائيل إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى"، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.



واعتبرت أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.



كما طالبت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.



وبعد ساعات، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة طالبت تل أبيب بوقف تحركاتها العسكرية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني "فورا".



ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر لم تسمه، لكنها وصفته بأنه "رفيع المستوى"، أن وفدا أمنيا مصريا حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وطلب وقف هذا التحرك فورا.

دعوة للهدنة

ومساء اليوم الثلاثاء، طالب وزير الدفاع المصري محمد زكي، بضرورة التوصل إلى هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.



جاء ذلك خلال لقاء زكي وهو القائد العام للجيش المصري، بالقاهرة، مع قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" وفق بيان متحدث الجيش المصري غريب عبد الحافظ.



وقال بيان للمتحدث العسكري المصري إن زكي أكد أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة.



ونقل البيان عن كوريلا إشادته بـ"الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، خاصة في غزة"، مؤكدا حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأميركية.

المصدر: وكالات