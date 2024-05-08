سلطات المهرة تكشف عن قرب تدشين الرحلات الدولية من وإلى مطار الغيضة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت السلطة المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، عن قرب تدشين الرحلات الدولية من وإلى مطار الغيضة الدولي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل محافظة المهرة "صالح محمد بن عليان" ووفد من الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، بحضور مدير عام مطار الغيضة المهندس نويجع سعد مغفيق، والعميد فيصل الحجيلي قائد التحالف في المحافظة، حسب مركز المهرة الإعلامي.



وذكر إعلام السلطة المحلية، أن الوفد السعودي، قام رفقة المختصين بالمطار بفحص وتفقد كافة الإجراءات المتبعة في مطار الغيضة الدولي "استعدادًا لتسيير رحلات دولية من وإلى مطار الغيضة، منها رحلات خاصة بالحجاج إلى الأراضي المقدسة، وذلك بدءاً من موسم الحج هذا العام".



كما تفقد الوفد صالات الاستقبال بالمطار (مغادرين وقادمين) والبرج والمدرج وغيرها من مكونات المطار التأكد من سلامتها فنياً وأمنياً.



وفي الـ 19 يوليو الماضي، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، استئناف رحلاتها الجوية من إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة شرقي البلاد، بعد ثمان سنوات من التوقف.



وكان مطار الغيضة الدولي قد أعيد افتتاحه، نهاية فبراير من العام 2022، بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي.

