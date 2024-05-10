سلطات الحديدة تطالب بتشكيل بعثة أممية للاطلاع على انتهاكات مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، بتشكيل بعثة أممية للاطلاع على انتهاكات مليشيا الحوثي في المناطق المحررة جنوبي المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، مع مسؤولين أمميين، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس.



ووفقاً لإعلام السلطة المحلية بالحديدة، فإن اللقاء ناقش سير عمليات بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها في المناطق المحررة بالمحافظة، وانتهاكات مليشيات الحوثي المستمرة بحق أبناء الحديدة، وآخرها نهب أراضيهم في قرية الدقاونة بمديرية باجل، وكذلك التعسفات والاعتقالات الجماعية بتهم التخابر والتجسس.



ودعا الوكيل القديمي، إلى زيادة التدخلات الأممية الإنسانية لرفع المعاناة والتخفيف على أبناء المحافظة والنازحين في المخيمات



وضم الوفد الأممي، كلاً من مسؤول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن معمر شاكر، ونائب مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن بريت أندرو، ومدير مكتب بعثة اتفاق الحديدة "اونمها" بعدن محمد منصور، ومسؤولين آخرين في البعثة الأممية.

