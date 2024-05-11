القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي متأثرًا بإصابته بقصف لمكان احتجازه

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، فيديو جديد بعنوان "ماذا حدث؟ " ظهر فيه أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.



وظهر في الفيديو -الذي عرضته قناة الجزيرة- الأسير ويدعى نداف بوبلابيل (51 عاما) من نيريم.



وأرفق الفيديو بنص باللغة العربية جاء فيه: "توفي اليوم الأسير نداف بوبلابيل صاحب الجنسية البريطانية بعد إصابته بجروح خطيرة قبل شهر مع الأسيرة جودي فاينشتاين".



وأضافت كتائب القسام أن الأسيرين كانا معتقلين في قطاع غزة.



وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل شهر.



وقال أبو عبيدة إن الأسير تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير إسرائيل للمستشفيات.



وكانت كتائب القسام أعلنت، أمس الجمعة، أنها أنقذت أسيرا إسرائيليا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة، وقالت إنها تحمّل "العدو ونتنياهو شخصيا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض أسرى العدو".



وسبق وأن أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة عن مقتل ما يزيد عن 70 من الأسرى نتيجة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.



المصدر : الجزيرة