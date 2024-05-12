قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمديرية بيحان غربي شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اليوم الأحد، اشتباكات قبلية بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات قبلية بين "آل منصور" و"السادة" اندلعت صباح اليوم في وادي النحر بمديرية بيحان، غربي محافظة شبوة.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى وصول قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى إلى مستشفى بيحان فيما لاتزال المواجهات مستمرة.



وأكدت المصادر أن القوات التابعة للانتقالي المرابطة بالمديرية (عمالقة ـ دفاع شبوة) لم تتدخل لوقف الاشتباكات وسط مخاوف من توسعها.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصاعداً في الصراعات القبلية وسط فوضى أمنية عارمة وغياب تام للسلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المُناط بها فرض الأمن والاستقرار.

