العدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة و300 ألف نازح من رفح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "35 ألفا و34 شهيدا و78 ألفا و755 جريحا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و34 شهيدا و78 ألفا و755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



من جانبه قال متحدث جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، الأحد، إن طواقم الإنقاذ غير قادرة على العمل والوصول إلى الأماكن المستهدفة والضحايا شمالي القطاع، بسبب كثافة النيران الإسرائيلية.



وأضاف بصل للأناضول أن "الاستهداف الإسرائيلي المباشر والمتعمد لطواقم الدفاع المدني يمنعنا من الوصول إلى بعض الأماكن المستهدفة في حي الزيتون بمدينة غزة".



وأشار إلى "وجود 16 شخصا من عائلة الدحدوح لا يزالون أحياء تحت أنقاض أحد المنازل المستهدفة في حي الزيتون، وأرسلوا رسالة استغاثة لطواقم الدفاع المدني، لكننا لا نستطيع الوصول إلهم، بسبب كثافة النيران".



وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين أبرياء في أحياء غزة وشمال القطاع، جلهم من النساء والأطفال، وهناك صعوبة كبيرة في التدخل من أجل إنقاذ حياة المواطنين، نظرًا لعدم توفر حصانة لطواقم الدفاع المدني".



متحدث الدفاع المدني أوضح أن الجيش الإسرائيلي "يقصف مخيم جباليا شمالي القطاع بشكل جنوني، ولا يمكن لطواقم الدفاع المدني التقدم لانتشال الجرحى"، مؤكدا أن "كل المستشفيات في شمال القطاع خرجت عن الخدمة".



من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة، ونحو 300 ألف شخص نزحوا الأسبوع الماضي من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.



والسبت، وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية، بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب)، إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

المصدر: وكالات