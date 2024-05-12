عدن.. احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء ومحطة الرئيس تقترب من التوقف كليا

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مساء الأحد، احتجاجات غاضبة، تنديدا بتردي خدمة الكهرباء، وذلك بعد ساعات من تحذير مؤسسة الكهرباء من دخول المدينة في ظلام دامس جراء نفاد الوقود.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا شوارع رئيسية في مديرية المنصورة، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.



وأضافت، أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي ارتفعت اليوم الأحد إلى 12 ساعة، مقابل تشغيل ساعتين، وسط توقعات بارتفاع ساعات الانقطاع نتيجة قرب نفاد الوقود المتوفرة.



وفي وقت سابق اليوم، حذّر المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن، نوار بكر، من دخول المدينة، خلال الساعات القادمة في ظلام دامس مع حلول يوم الغد، جراء نفاد الوقود.



وقال بكر في منشور على صفحاته بالفيسبوك، إن إجمالي التوليد الحالي 140 ميجا ويتم التوقف تدريجياً للمحطات منذ فجر اليوم، مع توقعات أن تتوقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وأضاف أنه من المتوقع أن تتوقف محطة الرئيس عن الخدمة كلياً يوم غدٍ وذلك لنفاد وقود النفط الخام، لافتا، إلى نظام البرمجة الحالي مبرمجة على سبع ساعات إطفاء قابلة للزيادة مقابل ساعتين تشغيل، محذراً من دخول المدينة في ظلام دامس.



وتشهد المحافظات الساحلية، بما في ذلك عدن وحضرموت، انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وعدم تزويد محطات التوليد بالوقود الكافية.

