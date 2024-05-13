بقيمة 30 مليون دولار.. دعم أمريكي لليمن لمواجهة سوء التغذية في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الأحد، عن حصولها على تمويل أمريكي بقدرة 30 مليون دولار لمواجهة حالات سوء التغذية في اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمنظمة الأممية نشرته في موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت.

ونقلت المنظمة عن "بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن قوله: "نحن ممتنون للمساهمة السخية البالغة 30 مليون دولار أمريكي من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لدعم جهودنا المستمرة".

وقالت إنها "ستصل إلى ما يقرب من 500,000 حالة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في المناطق والمجتمعات الأكثر تضرراً في اليمن".

وحسب بيان المنظمة، فإنه "يعاني حوالي 2.7 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد مع ما يقرب من 600,000 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة.

وعلى الرغم من أن الهدنة الموقّعة منذ أبريل/نيسان 2022 قد قللت من الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير، إلا أن 17.6 مليون شخص، أو أكثر من نصف السكان، لا يزالون يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاسبوع الماضي تقديم 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لليمن.