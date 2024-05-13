القوات الأمريكية تعلن تدمير طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات القيادة المركزية الامريكية، الأحد، عن تدمير طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون في خليج عدن، جنوبي اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان مقتضب على صفحتها في منصة "إكس"، إنها "نجحت في تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضافت، "تقرر أن الطائرة بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف، والسفن التجارية في المنطقة".

وأكدت القوات الأمريكية، اتخاذ "هذه الإجراءات؛ لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وفي وقت سابق صباح الأحد، أعلن الجيش الأمريكي، تدمير ثلاث طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران باتجاه البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.