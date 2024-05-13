اخبار الخليج / اخبار اليمن

مركز دولي: زلزال متوسط بالقرب من أرخبيل سقطرى في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم -   ذكر مركز دولي متخصص برصد البراكين والزلازل، أن زلزالا متوسط القوة وقع عند الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد (12 مايو) على بعد 96 كم شمال جزيرة عبد الكوري، التابعة لأرخبيل سقطرى شرق اليمن.
 
وبحسب موقع volcanodiscovery؛ وقع زلزالا متوسط، قوته 4.5 درجة في بحر العرب، على بعد 90 كم (56 ميل) من اليمن عند تمام الساعة 7.21 من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي (GMT +3).
 
وأشار إلى أن عمق الزلزال كان ضئيلا للغاية، حيث بلغ 10 كيلومترات (6 ميل)، ولم يتم الشعور به (أو على الأقل لم يتم الإبلاغ عنه).
 
وبحسب ما أظهرته تفاصيل الزلزال الحيوية، التي نشرها الموقع، فجر اليوم الاثنين، فقد حدث اهتزازا معتدلا، من النوع (V)، بالقرب من مركز الزلزال، وتم تأكيد الحالة عن طريق المراجعة اليدوية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا