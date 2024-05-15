تعز.. السلطة المحلية تعلن ضبط متهمين تاجروا بـ 84 ألف قصبة من أراضي الدولة بالمخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية المخا محافظة تعز، الثلاثاء، ضبط متهمين بالاعتداء على 84 ألف قصبة من أراضي الدولة وممارسة الاحتيال على المواطنين وإحالتهم للقضاء.

ونقلت وكالة سبأ عن نائب مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس مروان الرعدي، قوله إن "المتهمين بالاعتداء، قاموا بالسطو على مساحة 84 ألف قصبة تحت مسمى إنشاء مدينة النصر السكنية الواقعة في منطقة حيسي سالم بالمخا".

وأضاف: "تبين من خلال المتابعة أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي الدولة والاحتيال على المواطنين بالبيع تحت مسمى عمارات وشقق سكنية".

وبحسب الرعدي فقد استعانت الهيئة "بقطاع أمن الساحل الغربي لضبط المعتدين والمحتالين وتسليمهم إلى نيابة الأموال العامة".