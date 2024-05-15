تعز.. الأحزاب تؤكد دعمها للإجراءات المتعلقة بضبط خلايا تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، الأربعاء، دعمها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة العسكرية والأمنية لكشف وملاحقة الخلايا التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي المحافظة جنوب غربي اليمن.



وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء 35 مدرع تمكنت من الإطاحة بخلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي في مديرياتِ (المواسط والمعافر والشّمايتَين)، مشيرة إلى أن عناصر الخلايا أجروا زيارات إلى صنعاء وصعدة.



وقالت الأحزاب السياسية في بيان لها، إنها تؤكد دعمها للإجراءات التي قام بها اللواء 35 وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات الإدارية في مديريات المواسط والمعافر والشماتين وكافة مديريات المحافظة فيما يخص متابعة وكشف خلايا بعض ضعفاء النفوس المرتبطة بمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية التي تحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة.

وأوضح البيان أن ماتقوم به الخلايا هي أعمال وجرائم تخريبية تمس أمن الدولة والمجتمع ويجب التعامل معها بكل حزم ويقظة دائمة، مثمنا يقظة ومواقف الحاضنة الاجتماعية المساندة للسلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز.



كما شددت الأحزاب على أهمية الاستمرار في الدفع بكل ما من شأنه تقوية الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع ثقافيا ومجتمعيا وأمنيا ودعم السلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الأمنية في المهام المؤكلة لها.



نص البيان:

وقفت الاحزاب السياسية في محافظة تعز، في لقائها الدوري، اليوم الأربعاء، أمام أهم المستجدات والقضايا المطروحة.. كما وقفت أمام قضية فلسطين والابادة الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد ابناء غزة وفلسطين وبعد المناقشة والإستعراض للقضايا المطروحة تم التأكيد على الآتي:-

تدين الأحزاب السياسية بمحافظة تعز استمرار جريمة الابادة الجماعية في غزة كما تدين الصمت العالمي أمام ابشع جريمة يتعرض لها شعب عبر التاريخ، وتدعوا كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع مستوى الدعم و التضامن والوقوف المستمر مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتثمن وقوف الشعوب الحرة المتضامنة مع غزة وقضية فلسطين وفي المقدمة طلاب الجامعات في المدن الأمريكية والغربية التي تشارك حكوماتهم بارتكاب المذابح.

توكد الاحزاب السياسية بالمحافظة على أهمية الإستمرار في الدفع بكل ما من شأنه تقوية الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع ثقافيا ومجتمعيا وأمنيا ودعم السلطة المحلية والجيش الوطني والأجهزة الأمنية في المهام المؤكلة لهم.

كما تؤكد دعمها للإجراءات التي قام بها اللواء 35 وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات الإدارية في مديريات المواسط والمعافر والشماتين وكافة مديريات المحافظة فيما يخص متابعة وكشف خلايا بعض ضعفاء النفوس المرتبطة بمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية والتي تحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة، واعتبار تلك أعمالا وجرائم تخريبية تمس أمن الدولة والمجتمع ويجب التعامل معها بكل حزم ويقظة دائمة، وتثمن الأحزاب السياسية يقظة ومواقف الحاضنة الإجتماعية المساندة للسلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز.

تشدد الأحزاب السياسية على أهمية متابعة السلطة المحلية لتوفير الخدمات الاساسية المتعثرة، وتدعو الحكومة إلى ايلاء الخدمات في المحافظة أولوية على قاعدة المساواة مع بقية المحافظات خاصة في خدمة الكهرباء والمياه، كما تدعو الأجهزة المعنية في السلطة المحلية إلى بذل المزيد من الجهود والتعامل بمهنية وشفافية مع ما يمس قضايا المواطن وحاجاته الاساسية.

تجدد الاحزاب السياسية بمحافظة تعز دعوتها للحكومة والقيادة السياسية للوقوف أمام تدهور قيمة العملة الوطنبة لما لها من تداعيات سلبية ومضرة تمس حياة المواطن وتزيد من معاناته.

وفي الأخير تؤكد الاحزاب السياسية على ضرورة استمرار اللقاءات بشكل دوري وتفعيل اللجان المعنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل ووضع جداول زمنية بما يضمن الإنجاز ومعالجة كل القضايا المطروحة بروح الفريق الواحد.

صادر عن الاحزاب السياسية بمحافظة تعز

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

اتحاد الرشاد اليمني

اتحاد القوى الشعبية

حزب السلم و التنمية

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

حزب العدالة و البناء

الأربعاء 15 مايو 2024

