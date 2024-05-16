بريطانيا: نصف الأطفال في اليمن يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت المملكة المتحدة البريطانية، الأربعاء، إن أكثر من نصف الشعب اليمني بحاجة ماسّة إلى مساعدات إنسانية.

وأضافت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان مقتضب نشرته على منصة (إكس) إن نحو نصف الأطفال اليمنيين تحت سن الخامسة يعانون من التقزم بسبب سنوات من سوء التغذية.

وأكدت أن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تزيد مساعداتها لليمن لتساهم في الإعانة.

وكان وزير الخارجية ديفيد كاميرون قد أعلن خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك زيادة في تمويل المساعدات لليمن في توفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص، وعلاج 700 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان واشنطن تقديم دعم لليمن بقيمة 30 مليون دولار لمواجهة سوء التغذية في البلاد.