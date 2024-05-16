"تقدموا لجمع أشلائكم".. القسام تبث مشاهد لعمليات نوعية ضد جنود الاحتلال (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، مشاهد جديدة لعمليات نوعية لمقاتليها في محاور القتال في مخيم جباليا ورفح وحي الزيتون.



يشير الفيديو الذي نشرته كتائب القسام في جباليا، إلى أن العملية نفذت الثلاثاء 14 مايو/أيار الجاري، حيث جرى استهداف القوة الخاصة بعبوة أفراد "رعدية" خلال دخولها أحد المنازل في المخيم، ضمن كمين مركب.



بعد عملية التفجير، علت هتافات التكبير، فيما قال أحد مقاتلي القسام "قسماً سنأتيكم بالموت الزؤام"، مضيفاً: "تقدموا لتجمعوا أشلاءكم أيها الجبناء".





وأمس الثلاثاء، قالت كتائب القسام، إنها نفذت عملية مركبة في نهاية شارع مدارس مخيم جباليا.



حيث أعلنت استهداف قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، كما تم استهداف الجنود فور إخلائهم لأسفل المنزل بعبوة مضادة للأفراد، ووقعوا بين قتيل وجريح.



وأضافت أنه "بعد وقت قصير تقدم عدد من عناصرها صوب نفس المنزل وفجروا عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".



كما أشارت إلى أنه فور تقدم قوة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى، استهدف عناصرها دبابة ميركافا بقذيفة (الياسين 105)، وتفجير دبابة ثانية بعبوة "شواظ".



كما بثت كتائب القسام، مشاهد لإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على جنود الاحتلال شرقي مخيم جباليا.





نسفتها، ورفح ليست نزهة

أما في رفح، فقد بثت كتائب القسام مشهداً لتفجير منزل مفخخ مسبقاً بجنود الاحتلال في شرقي المدينة.



حيث أظهرت المشاهد جنود الاحتلال داخل المنزل المفخخ، قبل تفجيره من مقاتلي القسام في رفح.



في مقطع الفيديو، يظهر مقاتلو القسام أيضاً وهم يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة التوغل في رفح، بقذائف (الياسين 105)، وسط صيحات التكبير.

كما تُسمع بمقطع الفيديو هتافات التكبير من مقاتلي القسام، وصياح أحدهم بالصياح فرحاً: نسفتها، نسفتها".



وقال أحد المقاتلين موجهاً رسالة إلى قادة الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي توعد رفح منذ أشهر، إنه بعد تمكن المقاتلين بضرب جرافة D9، بقذيفة (الياسين 105) في 14 مايو/أيار 2024: "لم يتمكن العدو بعد 24 ساعة من إخلاء قتلاه من أرض الميدان، رغم القصف المكثف".



وأضاف: "نقول للعدو ونذكره بأن رفح ليست نزهة، بل مقبرة لكم بإذن الله".





استهداف 3 جنود بحي الزيتون

في حي الزيتون بمدينة غزة، والذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد توغل استمر لأيام، عرضت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف قوة راجلة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد.



حيث أظهر مقطع الفيديو ثلاثة جنود بالقرب من أحد المنازل، واستهدافهم بقذيفة من مقاتلي القسام.



الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين

من جانبه، أقر جيش الاحتلال، الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، بمقتل أحد عسكرييه وإصابة 23 آخرين بمعارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



بحسب التحديث، ارتفعت حصيلة المصابين من ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 3479، ارتفاعاً من 3456 حتى نهاية يوم الإثنين.



بينما ارتفعت الحصيلة المعلنة لمصابي الجيش منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1712، ارتفاعاً من 1689 في اليوم السابق.



فيما رفع الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه المعلنة منذ بداية الحرب على غزة إلى 621، عوضاً عن 620 في اليوم السابق، من بينهم 273 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع.

المصدر: وكالات + الجزيرة