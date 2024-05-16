الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، تدمير أربع طائرات دون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين.



ووفق تحديث تحديث القيادة المركزية الامريكية ليوم 15 مايو/آيار



في يوم 14 مايو/آيار, حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.



تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل… pic.twitter.com/cQhBy6Pdaa — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) May 16, 2024 ، أفادت " نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن، في يوم 14 مايو/آيار، حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)".



وأضافت "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة". ولفتت "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".