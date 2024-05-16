الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، تدمير أربع طائرات دون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
ووفق تحديث

، أفادت " نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن، في يوم 14 مايو/آيار، حوالي الساعة 9 مساءً (بتوقيت صنعاء)".
 
وأضافت "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة". ولفتت "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا