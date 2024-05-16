مواطنون يتصدون لقيادي حوثي حاول نهب أرضيتهم بإب

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدى مواطنون لقيادي حوثي حاول نهب أرضيتهم في محافظة إب (وسط اليمن)، وسط تصاعد حالة الممانعة الشعبية لانتهاكات المليشيا الحوثية المسيطرة على المحافظة منذ خريف 2014م.



وقالت مصادر مطلعة، لـ"يمن شباب نت"، إن قياديا حوثيا يُدعى "أبومالك الجهمي"، حاول نهب أرضية مواطنين من أسرة "الصوفي" بمدينة إب، غير أن المواطنين تصدوا له بالقوة وأجبروه على الفرار مع مسلحيه الذين استعان بهم للاستيلاء على الأرض.



وحسب المصادر فإن الجهمي، يدّعي أنه يتبع الحارس القضائي (ذراع اقتصادي حوثي لنهب أموال المواطنين)، ويُتهم بالسطو على أراضي وممتلكات مواطنين وبنايات سكنية وتحويل ريعها لصالحه الشخصي.



وتشهد محافظة إب، انتهاكات واسعة وعمليات نهب ممنهجة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة، من قبل قيادات ونافذي المليشيا الحوثية.

