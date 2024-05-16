لحج.. إصابة مواطن وطفله بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في "كرش"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدني وطفله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة لحج (جنوب اليمن).



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن المواطن (منصور أحمد مهيوب) أصيب وطفله بانفجار لغم أرضي، أمس الأربعاء، في مديرية كرش شمالي محافظة لحج.



وأشارت الحقوقية اليمنية، إلى أن الضحية من الأسر الفقيرة، وان الحادثة من شأنها أن تفاقم معاناتهم.



وتسبب الألغام الحوثية التي نشرتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في مختلف المحافظات اليمنية، بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب.

