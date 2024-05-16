الرئيس العليمي يرأس وفد اليمن إلى القمة العربية بمملكة البحرين

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس مجلس القيادة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية

المنامة :

شارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين التي انطلقت اعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة.

ويضم وفد اليمن الى القمة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، وسفير اليمن لدى مملكة البحرين الدكتور علي الأحمدي.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت لاحق كلمة اليمن الى القمة العربية، كما سيبحث مع عدد من اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ورؤساء الوفود المشاركة، مستجدات الوضع اليمني، والتحديات المشتركة، وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي في مواجهة تلك التحديات.

ويأتي انعقاد قمة المنامة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، يتصدرها استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتصاعد خطر المليشيات الارهابية وتهديداتها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ومن المقرر ان تنظر القمة في عدد من الملفات التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، اضافة الى قضايا الامن القومي وتعزيز التضامن العربي المشترك ومكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الاوضاع في اليمن سوريا، وليبيا، والسودان ولبنان