شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج - خاص

بدأت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج أولى جلساتها اليوم الخميس، في قاعة سجن صبر، بمحاكمة أربعة متهمين في الحادث الإجرامي المشهود الذي راح ضحيته رجل الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي، ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي، ومحسن علي عبدالله الرشيدي، وعارف قاسم الأشول، في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس، الموافق 2022/6/14م، على أيدي المتهمين (علي صالح محمد السيلاني، وياسر علي صالح محمد، وعباد علي صالح محمد، والمتهم الرابع محمد سعيد عبدالقوي المفلحي، المحتجز في أحد سجون صنعاء على ذمة هذه القضية).

وأدار الجلسة القاضي "نظمي سهيم عبدالكريم" حيث أمر ممثل النيابة العامة عبدالإله صالح مشهور بقراءة قرار الاتهام، كما استمع إلى ردود المتهمين وتم تسليمهم نسخة من ملف القضية وأعطاهم الفرصة إلى جلسة الأسبوع القادم لتنصيب محامي للردود على الدعوى المقدمة من النيابة العامة.

واكتظت قاعة المحكمة بالحضور من أولياء الدم ومناصريهم، كما تجمهر الآلاف من المواطنين خارج قاعة المحاكمة في منطقة صبر، ورفعوا صور الشهداء المجني عليهم والشعارات التي تطالب السلطة القضائية بتقارب الجلسات وسرعة القصاص من المتهمين.

ورفع قاضي المحكمة الجلسة إلى يوم الخميس القادم، الموافق 23 مايو 2024م.