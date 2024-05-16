سقطرى.. متظاهرون يقتحمون مبنى المحافظة للمطالبة برحيل "الثقلي" نتيجة تردي الأوضاع

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم متظاهرون غاضبون، الخميس، مبنى السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، للمطالبة برحيل المحافظ التابع للمجلس الانتقالي رأفت الثقلي، نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية الأرخبيل.



وقال مصدر محلي، لـ"يمن شباب نت"، إن مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى شهدت مظاهرة شعبية حاشدة مسنودة بقوة أمنية وعسكرية من أبناء المحافظة، تنديدا بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.



وأضاف، أن المحتجين اقتحموا مبنى السلطة المحلية في سقطرى، وأغلقوا جميع الشوارع المؤدية إلى ديوان المحافظة، فيما اضطرت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي إلى الفرار، بعد أن قدمت لتفريق المحتجين.



وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي بتغيير المحافظ رأفت الثقلي، الذين اتهموه بإدخال المحافظة في الصراعات والفشل الإداري في كافة المجالات، في ظل نهب الإيرادات السياحة والضرائب والجمارك.



وأكد المصدر المحلي، إن المتظاهرين توعدوا بتصعيد الاحتجاجات وتنفيذ مظاهرات أخرى خلال الأسبوع القادم.



وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى، أزمات عدة، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي بدعم إماراتي عليها في يونيو 2020، أبرزها أزمات الغاز المنزلي والمشتقات النفطية والكهرباء.

