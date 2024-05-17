مأرب.. سقوط مُسيّرة مجهولة بالقرب من مخيم للنازحين.. و"الحوثي" تتبنى إسقاطها

المنامة - ياسر ابراهيم - سقطت الليلة الماضية، طائرة مُسيّرة مجهولة بالقرب من مخيم للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، تبنت مليشيا الحوثي لاحقاً إسقاطها وقالت إنها أمريكية.



وقالت مصادر محلية، إن انفجارات ضخمة سُمع دويها في مدينة مأرب في وقت متأخر الليلة الماضية، اتضح لاحقاً أنها لمُسيّرة سقطت بالقرب من مخيم "الخسيف" للنازحين بمدينة مأرب.



وأضافت المصادر أن سقوط الطائرة سبقها انفجار عنيف، يُعتقد أنه لصاروخ.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لحطام الطائرة التي يظهر أنها مُسيّرة من نوع كبير.



وفي حين لم يصدر عن السلطات المحلية بمحافظة مأرب أي بيان توضيحي عن طبيعة الانفجار وهوية المُسيّرة حتى كتابة الخبر، أعلن الحوثيون على لسان متحدثهم العسكري، ظهراليوم الجمعة، مسؤوليتهم عن إسقاط المُسيّرة التي زعموا أنها أمريكية من نوع (MQ9).



وذكر متحدث الحوثيين في بيانه أنه تم اسقاط الطائرة في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيراً إلى أنه سيتم بث مشاهد إسقاطها في وقت لاحق.

