غزة.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين وانتشال 93 شهيدا في جباليا

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، عمليات نوعية ضد جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر بصعوبة الوضع الميداني وارتكب مجازر جديدة بحق المدنيين في شمال وجنوب القطاع.



وقد شهدت مختلف محاور التوغل في قطاع غزة قتالا ضاريا خاصة في مخيم جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية من رفح.



وقالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها تسللوا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة وناقلة جند في معسكر جباليا، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.



وأعلنت القسام أنها تمكنت من قطع خط الإمداد الإسرائيلي شرق معسكر جباليا بعد أن استهدفت فيه ناقلة جند ومجموعة من الجنود وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح، مضيفة أنها قصفت قوات الجيش الإسرائيلي داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف هاون.



قنص وقصف



من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة "تي.بي.جي" مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا، مشيرة إلى أنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي، وقوة راجلة، قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق جباليا.



كما أعلنت سرايا القدس قصفها بالتعاون مع "ألوية صلاح الدين" سديروت برشقة صاروخية، وأضافت أنها قنصت قناصين إسرائيليين في مبنى بشارع أبو العيش، في مخيم جباليا شمالي القطاع.



ونشرت السرايا أيضا صورا لقنص مقاتليها قناصا عسكريا إسرائيليا شرق مخيم جباليا.وبثت صورا قالت إنها تظهر استهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية توغلت في شرق رفح بقذائف هاون.



اشتباكات ضارية



واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك، شمال شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة ضراوة الاشتباكات.



في المقابل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة الوضع في جباليا، وأعلن إصابة جندي من وحدة الهندسة بجروح خطرة في معارك شمال قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 سيطرت على منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، ووسّعت رقعة القتال فيها على مدار الـ24 ساعة الماضية.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قوات من الكوماندوز وألوية عدة تواصل قتالها في مناطق شرقي مدينة رفح.



مجازر

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، في الساعات الـ24 الأخيرة، 4 مجازر، راح ضحيتها 31 شهيدا و56 جريحا.



وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 35 ألفا و303 شهداء و79 ألفا و261 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



انتشال 93 شهيدا في جباليا



أعلن مدير جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في شمالي قطاع غزة أحمد الكحلوت، الجمعة، عن انتشال جثامين 93 فلسطينيا منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا، شمالي القطاع قبل 6 أيام، مشيراً إلى وجود العديد من الجثامين ملقاة بالطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة ولا تستطيع طواقم الانقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي.



وقال الكحلوت، في مقابلة مع الأناضول، إن "الطائرات والدبابات والمدفعية الإسرائيلية تواصل أعمال القصف والتدمير للمنازل بشكل كامل في عمق مخيم جباليا منذ 6 أيام وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى تحت أنقاض هذه المنازل".



وأضاف: "الحرائق تندلع في العشرات من المنازل بمخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي منذ أيام ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي والاستهداف المباشر لها من جيش الاحتلال".



وتابع: "انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 93 شهيداً ونقلتهم إلى مستشفى كمال عدوان منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المخيم ولكن هناك العديد من الشهداء مازالوا ملقون في الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة بالمخيم".



وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتوغل حالياً في عمق المخيم بمناطق: "السوق والبريد والنادي وبلوك 4 وبلوك 2".



وذكر الكحلوت، أنه "منذ اليوم الأول من بدء العملية الإسرائيلية الجديدة على جباليا اندلعت العديد من الحرائق في وسط المخيم ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخمادها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل".



وناشد كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر بالعمل من أجل تمكين طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إلى مخيم جباليا لإخماد الحرائق وانتشال جثامين القتلى وإنقاذ حياة العديد من المصابين الذين مازالوا عالقين تحت أنقاض العديد من المنازل.



وحول إمكانيات جهازه، قال الكحلوت: "الدفاع المدني شمال القطاع لديه مركبة إطفاء واحدة ومركبتي إسعاف فقط، ويعمل وفق هذه الإمكانيات المحدودة".



وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 6 أيام في مخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به تحت غطاء ناري كثيف استهدف عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يضم يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.



المصدر: وكالات