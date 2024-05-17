إصابة ثلاثة جنود من قوات الانتقالي إثر هجوم بطائرة مسيرة "إيرانية" في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة إثر هجوم بطائرة مسيرة، شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال المتحدث باسم قوات الانتقالي محمد النقيب في تصريح صحفي، إن ثلاثة جنود من القوات المسلحة أصيبوا بهجوم لتنظيم القاعدة الإرهابي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع بوادي عومران في محافظة أبين.



وأوضح النقيب، أن هذا الهجوم يأتي في سياق التسليح الذي يتحصل عليه تنظيم القاعدة من مليشيا الحوثي الإرهابية وفي إطار الشراكة بينهما.



‎وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي قتل 6 جنود من قوات المجلس الانتقالي وأصيب 11 أخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي مديرية مودية في أبين.

