هيئة بريطانية: تقرير عن حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة بريطانية، فجر اليوم السبت عن حادث شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن".

يشنّ الحوثيين هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

والخميس الماضي، قال الجيش الأمريكي، "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن".والاربعاء أعلن الحوثيين، استهداف المدمرة الأمريكية “يو إس إس ماسون”؛ وقال المتحدث العسكري يحيى سريع، "أنهم استهدفوا المدمرة الأمريكية يو اس اس وسفينة ديستيني بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".