هيئة بحرية: تعرض سفينة لأضرار بعد إصابتها بجسم مجهول بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول.



وأضافت الهيئة في مذكرة تفصيلية، إنها تلقت بلاغاً من ربان سفينة يفيد بتعرضها لأضرار بسيطة جراء إصابتها بجسم مجهول.



وأِشارت إلى أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".



وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت الهيئة البريطانية إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة في اليمن.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".

