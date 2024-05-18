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مصرع قيادي حوثي في كمين مسلح جنوب غربي الجوف

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المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي مصرعه في كمين مسلح نصبه مسلحون قبليون في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثياً يُدعى "محمد أحمد حسين المراني"، لقي مصرعه أمس الجمعة، برصاص مسلحين قبليين في كمين مسلح بمديرية الخلق (جنوب غربي الجوف).
 
وأضافت المصادر أن الحادثة تسببت بمقتل القيادي الحوثي واحتراق عربته العسكرية التي كان على متنها، فيما لم يعرف على الفور ما إذا كان هناك عناصر حوثية بجواره أثناء الحادثة.
 
ولم تعرف دوافع الحادثة، إلاّ أنها تأتي بالتزامن مع تزايد العمليات التي تطال القيادات الحوثية في المحافظة التي تشهد صراعاً مفتوحاً بين المليشيا وبين المجتمعات القبلية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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