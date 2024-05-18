حريق يلتهم منزل مواطن أثناء حفلة زفاف بيريم شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - شب حريق هائل في منزل أحد المواطنين، في مدينة يريم شمالي محافظة إب (وسط اليمن)، مخلفاً خسائر مادية كبيرة.



وقالت مصادر محلية، إن حريقا شب في منزل مواطن بحارة المشهد في مدينة يريم، مساء أمس الجمعة، أثناء حفلة زفاف لابنة صاحب المنزل.



وأشارت المصادر إلى أن الحريق شب في "كوشة العروسة" جراء ماس كهربائي صعب السيطرة عليه على الفور.



وأوضحت المصادر أنه لم تسجل خسائر بشرية جراء الحريق الذي تسبب بالتهام أثاث المنزل بشكل كامل، قبل أن يتمكن الأهالي من إخماده في وقت لاحق، دون تدخل من الدفاع المدني التابع لسلطات المليشيا.

