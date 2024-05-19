لحج.. مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لمليشيا الحوثي بطائرة مُسيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي وأصيب آخر من قوات "درع الوطن" التابعة للشرعية، السبت، في هجوم بطائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية، في شمال لحج المحاذية لمنطقة حيفان الواقعة جنوبي تعز.

وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيات الحوثية نفذت هجوما بطائرة مسيرة على موقع لقوات "درع الوطن" في جبهة حيفان، المحاذية لمديرية طور الباحة شمالي لحج، أسفر عن مقتل الجندي "صادق محمد حيدره الصبيحي"، وإصابة جندي آخر يدعى "فيدل الدربعي".

جاء ذلك بعد يوم من دفع تلك القوات بعشرات الأطقم العسكرية إلى جبهتي "عيريم وحيفان" شمال لحج، على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأواخر أبريل الماضي، تسلمت "درع الوطن"، المدعومة سعوديا، والتابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، جبهتي "عيريم وحيفان"، من قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا.