في اجتماع استثنائي.. - البنك المركزي يُذكّر البنوك بالموعد النهائي لاستكمال نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكّر البنك المركز اليمني، اليوم الإثنين، البنوك التجارية في صنعاء بالموعد النهائي لاستكمال عملية نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.



جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستعرض الاجتماع جملة من التطورات المالية والنقدية، والعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في ضوء النقاشات التي جرت مع تلك المؤسسات من قبل قيادة البنك المركزي ووزارة المالية.



كما استعرض "الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار البنك المركزي بنقل مراكز أعمال البنوك من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق البنوك التي تخالف تنفيذ ماورد بمنطوق القرار".



وعبر المركزي "عن ارتياحه الكبير للدعم الذي تلقاه قرار نقل البنك الى عدن على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية باعتباره إنقاذ للقطاع المصرفي وحمايته من هيمنة وتعسف جماعة مصنفة بالإرهاب من قبل المجتمع الدولي".



وأجل مجلس إدارة البنك المركزي "مناقشة بقية الموضوعات إلى اجتماعه الاعتيادي القادم في الثامن والعشرين من مايو الجاري".



وكان البنك المركزي اليمني، قد أمهل مطلع شهر أبريل الماضي البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية، 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، متوعدا بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنوك المتخلفة.

