التعاون الخليجي يجدد دعمه للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين، دعمه الجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن كافةً بما يعود بالنفع والرفاهية على الشعب اليمني.



جاءت تأكيدات مجلس التعاون عبر أمينه العام جاسم البديوي، خلال لقائه هانز غروندبيرغ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الاثنين، حيث استعرضا آخر التطورات التي تشهدها على الساحة اليمنية.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



وجدد البديوي تأكيد ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 بالدوحة في ديسمبر (كانون أول) الماضي، الذي تضمّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



وإلى جانب لقائه بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقد التقى غروندبرغ، سفيري السعودية والإمارات لدى اليمن، محمد آل جابر ومحمد الزعابي، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.



وبحسب مكتب المبعوث الأممي، فقد ركزت النقاشات (خلال اللقاءات) على آفاق السلام في اليمن وسبل استدامة دعم المنطقة والدفع بالوساطة الأممية.

