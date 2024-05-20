"حضرموت".. وقفة تضامنية تدعو لإطلاق سراح السياسي "محمد قحطان"  

المنامة - ياسر ابراهيم - نظّم أبناء محافظة حضرموت بمدينة سيئون اليوم الاثنين، وقفة تضامنية حاشدة مطالبين بالإفراج الفوري عن السياسي اليمني محمد قحطان المخفي قسرا في سجون مليشيات الحوثي منذ تسع سنوات.

ورفع المتضامنون خلال الوقفة، لافتات تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ الاستاذ محمد قحطان وكل المختطفين من سجون مليشيا الحوثي الارهابية.

وأكد المشاركون في الوقفة، في بيان صادر عنهم، أن الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، يُعتبر رمزًا للتحول السياسي في اليمن ورجل السياسة والحوار ومهندس التوافقات الوطنية.

وأكدوا أن استمرار مليشيات الحوثي في اختطافه إخفائه قسريا منذ أبريل 2015 هو عمل مدان ويدل على النهج القذر واللاخلاقي الذي تمارسه هذه المليشيات ضد أبناء الشعب اليمني.

وطالب البيان المجتمع الدولي بإلزام المليشيات الارهابية الحوثية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي برقم 2216 والذي أمر مليشيا الحوثيين الإرهابية بسرعة الإفراج عنه.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى بذل جهود أكبر للضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح الأستاذ محمد قحطان، باعتباره أحد أبرز ضحايا الاختفاء القسري منذ بداية الحرب في اليمن، مؤكدين أن الإفراج عنه هو أول خطوات السلام ومفتاح العملية السياسية في اليمن برمتها.

وأعتبر المتضامنون السياسي محمد قحطان رمزاً للحوار والحرية والمحبة والسلام وتغيبه قسراً في سجون الحوثي دليل على عدم قبول الحوثيين بالتعايش مع الآخرين.

وجاءت هذه الوقفة استجابة للحملة الموسعة التي أطلقها التجمع اليمني للاصلاح للمطالبة بإطلاق المناضل "قحطان" المختطف منذ 9 سنوات لدى مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.