لمواجهة الرفض الشعبي... مليشيا الحوثي تنشئ جهاز قمعي جديد بقيادة نجل مؤسسها

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، بدأت إنشاء جهاز قمعي جديد لمواجهة الرفض الشعبي المتنامي في مناطق سيطرتها.



وقالت المصادر لـ" يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي بدأت إنشاء جهاز مخابراتي يُدعى جهاز "الأمن واستخبارات الشرطة" يقوده نجل مؤسس المليشيا المدعو "علي حسين بدر الدين الحوثي".



وأضافت المصادر أن الجهاز قيد التشكيل، بدأ فعليا في مهامه القمعية ولديه سجون سرية ومعتقلين ومخطوفين.



ولجأت مليشيا الحوثي مؤخرا إلى تكثيف تحركاتها لمواجهة ما تسميه خلايا الإثارة والفوضى والطابور الخامس، وسط تنامي الرفض المجتمعي على كل المستويات.

