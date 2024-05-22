في ذكرى الوحدة.. رئيس الأركان يخاطب الدول الداعمة لتفكيك اليمن: "كما تدين تدان"

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليمنيين للاحتفال والتغنّي بعيد الوحدة اليمنية 22 مايو، مُذكرًا الدول الداعمة لتفكيك اليمن وتقسيمه بالقول: "كما تدين تدان".

جاء ذلك في تغريدة نشرها في صفحته على منصة "إكس" بمناسبة حلول الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة 22 مايو 1990م.

وقال بن عزيز: "أيها اليمانيون الأحرار؛ احتفلوا وتغنّوا بيوم ٢٢ مايو، وتذكروا من كان لهم السبق في تحقيق هذا المنجز، ومن ناظلوا طوال عقود من الزمن من أجل تحقيقه".

وأضاف مخاطبًا اليمنيين: "قولوا لمن يريد تفكيك تماسككم، كما تدين تدان، من يحب اليمن ووحدته؛ سوف يجمّع الله شمله، ومن يريد غير ذلك سوف يفرّق الله جمعه، ويشتته، تحيا الجمهورية اليمنية".