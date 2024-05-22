الخدمة المدنية تعلن غداً الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ 34 للوحدة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غداً الأربعاء، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وأشارت الوزارة في إعلانها الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



ويحتفي اليمنيون، بالذكرى الـ 34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية قبل نحو عقد من الزمن، وتداعياتها الإنسانية التي تسببت بأسوأ كارثة في العالم.

