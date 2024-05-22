تعز.. ارتفاع الوفيات بسبب الكوليرا إلى 12 حالة والإصابات إلى 926

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز (وسط اليمن)، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في المحافظة إلى 926 حالة من بينها 12 وفاة مرتبطة بالمرض.



وكشفت إحصائية جديدة صادرة عن التثقيف الصحي بالمحافظة، عن ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 926 حالة، بينها 315 حالة مؤكدة مخبرياً.



وأوضحت الإحصائية أن حالات الوفاة المرتبطة بالوباء ارتفعت إلى 12 حالة.



وتشهد تعز وباقي المحافظات اليمنية تفشياً جديداً للكوليرا، مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في البلاد جراء الحرب، واستمرار مليشيا الحوثي منع حملات التحصين في مناطق سيطرتها وشن حملة تضليلية ضد اللقاحات تعدت تداعياتها إلى المحافظات المحررة.



والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت.

